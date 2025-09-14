MotoGp, Gp Misano 2025: vittoria per Marquez davanti a Bezzecchi

Dopo un sabato decisamente difficile Marc Marquez trionfa al gran premio di San Marino, davanti a Marco Bezzecchi, che era partito in pole position e aveva vinto la Sprint race di sabato. Terzo Alex Marquez, poi Morbidelli e Di Giannantonio. Sul circuito dedicato a Marco Simoncelli Marquez e Bezzecchi hanno dato vita a un lungo duello. Alla fine però l’italiano ha dovuto cedere al fuoriclasse della Ducati, che ha ottenuto la sua sesta vittoria in carriera a Misano. Notte fonda per Pecco Bagnaia, che cade all’inizio della gara.

M. Marquez: “Ho dato tutto, importante vincere a Misano”

“Oggi ho dato tutto quello che avevo, dopo l’errore di ieri ho avuto ancora più concentrazione, energia e forza”. Così Marc Marquez dopo aver vinto a Misano il Gran premio di San Marino. “Sono felice, per Ducati era estremamente importante vincere entrambi gran premi italiani”, ha aggiunto il pilota spagnolo.

Bezzecchi: “È stata gara migliore della mia vita, sono felice”

“Questa è stata probabilmente la gara migliore della mia vita, perché sono stato competitivo per tutto il weekend, con la pole, la Sprint e il secondo posto oggi”. Così Marco Bezzecchi dopo il Gran premio di San Marino sul circuito di Misano. “Sono molto felice – ha aggiunto – ho dato tutto per dare ai fan il migliore spettacolo possibile. Li ringrazio, sono stati fantastici”.

A. Marquez: “Misano difficile per me, contento del podio”

“Oggi è andata così, ho avuto qualche problemino per tutto il weekend. Misano è una pista che non si addice perfettamente al mio stile di guida”. Così Alex Marquez, arrivato terzo al gran premio di San Marino. “Era uno dei miei sogni – ha aggiunto – salire sul podio a Misano. Continuiamo a lavorare così”.