Spagna, esplosione in un bar a Madrid: una vittima

(LaPresse) Un uomo è morto a seguito dell’esplosione avvenuta presso il bar Mis Tesoros e un locale adiacente nel quartiere Puente de Vallecas a Madrid. Ne hanno dato notizia i servizi di emergenza della capitale. Nell’esplosione sono rimaste ferite 25 persone, tre delle quali sono in gravi condizioni. Secondo fonti investigative, citate da Rtve, l’incidente è avvenuto intorno alle 15.00 a causa di una “concentrazione di gas” che ha interessato la zona d’ingresso degli appartamenti superiori dell’edificio in cui si trova il bar.