Partite da Augusta le barche della Global Sumud Flotilla: il video

(LaPresse) Circa 150 tra attivisti, giornalisti e parlamentari italiani sono salpati dai porti siciliani di Augusta e Siracusa per unirsi alla Global Sumud Flotilla, la missione diretta verso la Striscia di Gaza con l’obiettivo di rompere il blocco israeliano e portare aiuti umanitari. La partenza dall’Italia arriva in un clima di tensione: una delle navi principali della flottiglia, infatti, era stata colpita nei giorni scorsi da ordigni incendiari nelle acque tunisine. Il governo italiano ha chiesto a Israele di garantire il rispetto dei diritti dei propri cittadini che partecipano all’iniziativa, sottolineando l’importanza di tutelare la sicurezza della missione. Tra le barche a vela c’è anche la Karma, con a bordo attivisti e attiviste dell’Arci insieme a parlamentari italiani ed europei tra cui Giacomo Migliore, Mirta Bonvicini, Margherita Cioppi, il deputato Arturo Scotto, l’europarlamentare Annalisa Corrado, il consigliere regionale Paolo Romano, il giornalista Saverio Tommasi e Yassine Lafran, presidente Ucoii.