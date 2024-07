Si chiama "Mathematics Tour", in riferimento agli album intitolati con le operazioni matematiche

Ed Sheeran tornerà in Italia. Il cantautore britannico ha annunciato le date del nuovo tour europeo per il 2025 e tra queste c’è anche Roma, il 14 giugno. Si tratta però dell’unico concerto di cui non si conosce la location esatta: si legge un generico TBA (“To be announced”, da annunciare ndr.) Il tour si svilupperà per tuta Europa, toccando, oltre all’Italia, la Spagna, la Francia, la Germania, la Norvegia, la Svizzera, il Belgio, la Polonia, la Svezia e la Danimarca.

Mathematics Tour: tutte le date

Il tour europeo di Ed Sheeran si chiama “Mathematics Tour“, in riferimento ai suoi album intitolati con le operazioni matematiche, e partirà il 30 maggio a Madrid, per poi concludersi in Germania a Dusseldorf.

30 maggio, Spagna, Madrid , Cívitas Metropolitano

, Cívitas Metropolitano 06 giugno, Francia, Marsiglia , Orange Vélodrome Stadium

, Orange Vélodrome Stadium 14 giugno, Italia, Roma , T.B.A

, T.B.A 20 giugno, Francia, Lille , Decathlon Arena – Stade Pierre Mauroy

, Decathlon Arena – Stade Pierre Mauroy 29 giugno, Germania, Stoccarda , MHPArena

, MHPArena 05 giugno, Germania, Amburgo , Volksparkstadion

, Volksparkstadion 26 giugno, Norvegia, Oslo , Ullevaal Stadion

, Ullevaal Stadion 02 agosto, Svizzera, Zurigo , Stadion Letzigrund

, Stadion Letzigrund 08 agosto, Belgio, Anversa , Middenvijver Park

, Middenvijver Park 16 agosto, Polonia, Breslavia , Tarczyński Arena

, Tarczyński Arena 23 agosto, Svezia, Stoccolma , Strawberry Arena

, Strawberry Arena 29 agosto, Danimarca, Copenhagen , Øresundsparken

, Øresundsparken 30 agosto, Danimarca, Copenhagen , Øresundsparken

, Øresundsparken 05 settembre, Germania, Dusseldorf, Merkur Spiel-Arena

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata