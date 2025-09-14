Milano: accoltellato durante lite in via Sarpi, è grave

(LaPresse) – Un uomo, cittadino cinese, è rimasto gravemente ferito in via Paolo Sarpi, cuore della Chinatown a Milano, dopo una lite con un connazionale. Secondo la prima ricostruzione da parte della Polizia, intervenuta sul posto a seguito della segnalazione di una rissa in strada, la vittima sarebbe stata colpita al braccio e alla zona alta della spalla dal presunto aggressore con un’arma da taglio nel corso di un diverbio tra i due. La vittima, di cui ancora non sono note le generalità, è stata trasportata in codice rosso al Niguarda, ferito grave ma cosciente. All’arrivo della Volante dell’Upgsp, il presunto aggressore non ha opposto resistenza ed è stato fermato: la sua posizione è ora al vaglio.