Il primo domenica scorsa e il secondo solo un paio di giorni fa, sempre nello stesso palazzo

C’è paura tra i residenti di via Paolo Sarpi, a Milano, dove si sono verificati in pochi giorni due furti in appartamento. Il primo, domenica scorsa, alle 19, il secondo solo un paio di giorni fa, sempre nel pomeriggio: nel mirino dei topi d’appartamento il civico 8 di via Paolo Sarpi, una casa di ringhiera.

I furti, regolarmente denunciati, sono avvenuti al primo piano. Un episodio precedente è del luglio scorso.”Il sospetto – racconta Valerio, uno dei residenti del palazzo – è che conoscano le abitudini delle persone che vivono qui. Gli appartamenti presi di mira per fortuna erano vuoti quando sono stati depredati. Ho paura di poter essere anche io bersaglio, ho visto persone sospette che si aggirano nei dintorni del palazzo“.

L’edificio è interessato da operazioni di rifacimento, non vi sono impalcature, ma il portone d’ingresso è sempre aperto per consentire agli operai di poter lavorare.In strada, racconta Nicola, un altro residente “non si è più tranquilli, il timore è che possa esserci una emergenza”. “In più di una vetrina, i negozianti hanno messo il cartello: ‘Attenzione ai borseggiatori‘. Eppure questa è stata una zona che non ha avuto problemi di sicurezza, almeno per il passato”.

