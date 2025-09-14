Manovra, Salvini: "Confronto con maggioranza su revisione regole Isee"

(LaPresse) – “C’è un confronto in maggioranza” sui temi della manovra e del sostegno alle famiglie, e “penso ad esempio a rivedere le regole del reddito Isee, perché tutti i bonus, il bonus scuola, il bonus affitti, il bonus bebè, vanno troppo spesso sempre agli stessi. Non è possibile che possedere una prima casa, magari un monolocale o un bilocale comprato dopo anni di sacrifici, ti tolga dalla possibilità di avere un contributo pubblico. Così si toglie la stragrande maggioranza delle famiglie italiane dalla possibilità di avere un contributo pubblico”. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, parlando del tema Manovra in video collegamento alla festa nazionale dell’Udc.