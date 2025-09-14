Manovra, Giorgetti: “Confermiamo le nostre previsioni macroeconomiche”

Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha confermato le previsioni macroeconomiche per gli anni a venire, ribadendo l’importanza di un “sollievo fiscale” che continuerà a essere attuato, con particolare attenzione ai redditi più bassi. Durante il suo intervento alla festa nazionale dell’Udc, in corso a Roma, Giorgetti ha sottolineato che, contrariamente a quanto sostenuto da molti, è stato possibile combinare la disciplina di bilancio con significative riduzioni fiscali. Il ministro ha anche messo in evidenza che gli impegni internazionali dell’Italia, come il sostegno alla difesa e all’Ucraina, comportano spese non indifferenti, ma che vanno affrontate con responsabilità.

Giorgetti: “Contributo banche dipenderà da valutazioni politiche”

“Penso che chiunque faccia l’amministratore pubblico debba valutare con attenzione ogni euro speso da una pubblica amministrazione, perché questo euro speso implica un sacrificio di tassazione per qualcuno. Noi quello che stiamo facendo è di razionalizzare la spesa il più possibile, per ridurre le tasse il più possibile, e nell’ambito di queste tasse c’è chi in qualche modo deve essere tutelato di più e chi forse meno tutele merita”. Così il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo alla festa nazionale dell’Udc, in corso a Roma, in merito alla possibilità di prevedere in manovra un prelievo extra per gli istituti bancari. “Però queste sono valutazioni politiche che saranno fatte quando il quadro di priorità, e basta aspettare due settimane, sarà definito. Non lo posso fare soltanto io perché non sono un dittatore finanziario, ma semplicemente un servitore della volontà politica condivisa da parte dei partiti”, ha aggiunto Giorgetti.

Salvini: “Rivedere le Regole dell’Isee e Sostegno alle Famiglie”

Il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha discusso le problematiche relative alla Manovra e al sostegno alle famiglie, sottolineando la necessità di una revisione delle regole del reddito ISEE. Salvini ha spiegato che molti bonus, come quelli per la scuola, gli affitti e il bebè, vengono spesso destinati agli stessi beneficiari, escludendo numerosi italiani che pur avendo una prima casa, anche piccola, non possono accedere ai contributi pubblici. Questo, secondo il ministro, crea un’ingiustizia che penalizza le famiglie italiane più vulnerabili e necessita di una riforma per garantire una distribuzione più equa delle risorse.