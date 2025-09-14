Charlie Kirk, Salvini: "Colpito da volgarità e odio. Saviano preoccupato da consenso per Trump"

(LaPresse) Sull’omicidio di Charlie Kirk “ciò che mi ha colpito è l’odio, la volgarità, la soddisfazione, il dire che i morti non sono tutti uguali, che un po’ se l’è cercata. Addirittura qualcuno come Saviano ha fatto un post in cui non condannava l’atto e l’assassinio, ma era preoccupato che questo potesse portare consenso a Trump. Vi rendete conto che è un versante pericoloso quello per cui non hai l’avversario politico, ma un nemico da abbattere?”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo in video collegamento con la festa nazionale dell’Udc in corso a Roma.