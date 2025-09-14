Charlie Kirk, una telecamera di sorveglianza riprende Tyler Robinson il giorno dell'omicidio

(LaPresse) Una telecamera di sicurezza di un’abitazione privata ha ripreso il sospetto dell’assassinio di Charlie Kirk alla guida di un’auto in un quartiere di Orem, nello Utah, il giorno della sparatoria alla Utah Valley University, prima di abbandonare il veicolo e proseguire a piedi. Il 22enne Tyler James Robinson è stato arrestato con accuse di omicidio aggravato, uso illecito di arma da fuoco con gravi conseguenze e ostruzione alla giustizia. Il giudice ha disposto la sua detenzione senza possibilità di cauzione.