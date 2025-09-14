Charlie Kirk, il ricordo alla convention di Vox in Spagna

(LaPresse) Il secondo giorno della convention di Vox, Europa Viva 25, è iniziato con un video in memoria dell’influencer conservatore Charlie Kirk, definito uno dei “patrioti più conosciuti negli Usa per la difesa del cristianesimo, della difesa e della libertà” e “minacciato dalla sinistra”. Sugli schermi è stato trasmesso un video con interventi di Kirk. Gli esponenti di Vox, incluso il presidente Santiago Abascal, e la folla presente al Palacio Vistalegre a Madrid si sono poi alzati in piedi ed è stato suonato l’inno per onorare i caduti delle Forze Armate spagnole.