Charlie Kirk, fiori e commozione al memoriale allestito presso la Utah Valley University

(LaPresse) Cerimonia commemorativa per ricordare Charlie Kirk, davanti al memoriale allestito alla Utah Valley University. Il 31enne è stato ucciso durante un evento organizzato proprio nel campus. Gli studenti che hanno assistito al suo assassinio stanno affrontando il trauma e il dolore. Kirk, CEO e co-fondatore dell’organizzazione giovanile conservatrice Turning Point USA, era un noto podcaster, attivista culturale e alleato del presidente Donald Trump. Le autorità hanno arrestato il 22enne Tyler Robinson. L’università ha dichiarato che ci sarà una maggiore sicurezza quando le lezioni riprenderanno il 17 settembre.