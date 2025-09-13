Napoli, per 1600 disoccupati scatta la presa in carico: "E' una prima vittoria, la strada è ancora lunga"

Appuntamento in piazza del Gesù a Napoli per i disoccupati organizzati del Movimento 7 Novembre e Cantiere 167 Scampia. “Grazie alla lotta dei disoccupati che dura da dieci anni siamo riusciti a sbloccare un progetto finanziato dal Ministero del Lavoro, in coordinamento con Città metropolitana e comune di Napoli coordinato dal tavolo prefettizio. Siamo riusciti ad assicurare la presa in carico di tutte le persone che aventi i requisiti hanno partecipato al click day. Non siamo per la guerra tra poveri, siamo per dare la possibilità a tutti di avere un lavoro e un salario. E’ una prima vittoria, la strada è ancora lunga”. Lo ha detto Edoardo Sorge del Movimento 7 Novembre a margine del corteo. “Circa 1600 disoccupati possono avviarsi ad avere un’occasione nel mondo del lavoro. Siamo di fronte a una svolta storica dopo dieci anni di lotte e sacrifici. E’ un risultato importante anche se parziale ma la lotta non finisce qui”. Lo ha detto Omero Benfenati di Cantiere 167 Scampia.