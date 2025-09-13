Londra, antifascisti protestano contro la marcia di estrema destra di Tommy Robinson

(LaPresse) Contromanifestazione a Londra, dove migliaia di persone hanno sfilato per contestare la marcia organizzata dall’esponente di estrema destra Stephen Yaxley-Lennon, meglio noto come Tommy Robinson. ‘Stand Up To Racism UK’, guidata dalle deputate Diane Abbott e Zarah Sultana, ha attraversato le strade della capitale inglese in contemporanea ai sostenitori dell’ultradestra. Oltre 1.600 agenti di polizia sono stati chiamati in servizio per sorvegliare entrambi gli eventi.

Robinson è uno dei personaggi più controversi del Regon Unito. In passato è stato incarcerato per aggressione, frode ipotecaria, oltraggio alla corte e nel 2009 ha fondato il gruppo nazionalista English Defence League, poi scomparso dalla scena intorno al 2013. Nonostante ciò il 42enne è rimasto una delle figure dell’ultradestra più influenti in Gran Bretagna e riesce ancora ad attirare grandi folle.