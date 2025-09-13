Londra, migliaia di persone partecipano alla marcia di estrema destra organizzata da Tommy Robinson

Migliaia di persone si sono riversate per le strade di Londra per partecipare alla marcia organizzata da Tommy Robinson, pseudonimo di Stephen Christopher Yaxley-Lennon, figura di spicco dell’estrema destra inglese. La manifestazione è partita da Stamford Street, vicino al Waterloo Bridge, e prosegue verso Whitehall, nel centro della capitale britannica, sorvegliata da più di 1.600 poliziotti. Alcuni partecipanti, intervistati da The Sun, hanno spiegato che stanno marciando per protestare contro il governo di Keir Starmer. Al termine della sfilata, inoltre, sono previsti interventi di figure di spicco dell’estrema destra, tra cui l’ex stratega del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Bannon. In contemporanea si svolge una contromanifestazione, ‘Stand Up To Racism UK’, guidata dalle deputate Diane Abbott e Zarah Sultana.

L’organizzatore Tommy Robinson è un personaggio controverso: in passato è stato incarcerato per aggressione, frode ipotecaria, oltraggio alla corte e nel 2009 ha fondato il gruppo nazionalista English Defence League, poi scomparso dalla scena intorno al 2013. Nonostante ciò il 42enne è rimasto una delle figure dell’ultradestra più influenti in Gran Bretagna e riesce ancora ad attirare grandi folle.