Roma, ordigno esplosivo al centro sociale La Strada: il racconto dei testimoni

Un ordigno esplosivo è esploso questa mattina di fronte all’ingresso del centro sociale ‘La Strada’, del quartiere Garbatella a Roma. I primi ad arrivare hanno ritrovato tracce di polvere da sparo e resti di un ordigno probabilmente mirato ad aprire la serranda del centro sociale. Sul muro uno striscione con su scritto “Di Battista putt….na di Hamas”.

Il racconto dei testimoni

“Questa mattina si è sentito un gran botto, quando siamo venuti abbiamo trovato uno striscione e la serratura della porta divelta. Per terra tracce di polvere da sparo esplosa. Non sono riusciti ad entrare perché la porta ha retto. Nei mesi scorsi abbiamo avuto altri tentativi di sfondamento, non sappiamo chi sia stato ma la matrice sionista ci sembra chiara”, ha raccontato uno degli occupanti del centro sociale. La polizia sul posto sta facendo i rilievi, la matrice ancora non è chiara.