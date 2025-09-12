Polonia, Tajani: "Se Russia voleva testare reazione Occidente ha avuto risposta"

“Vedremo cosa deciderà la Nato, insieme con i Paesi dell’Unione europea. C’è un peggioramento della situazione, ma non bisogna mai drammatizzare. Bisogna proteggere i confini dell’Europa e della Nato, evitare che possano esserci episodi come quelli che abbiamo visto l’altro giorno con droni che probabilmente venivano dalla Bielorussia che hanno invaso lo spazio aereo polacco. Questo è inaccettabile, l’abbiamo detto in maniera molto ferma. Se la Russia vuole testare la reazione e la capacità di reazione dell’Occidente, l’ha vista, perché i droni sono stati abbattuti“. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al suo arrivo all’evento di Forza Italia ‘Azzurra Libertà’ a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), sull’ipotesi di una no fly zone tra Ucraina e Polonia in seguito all’abbattimento di droni russi nello spazio aereo polacco nella notte tra martedì e mercoledì.