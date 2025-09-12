Il principe Harry a Kiev, l’arrivo in Ucraina del figlio di Re Carlo III

Il principe Harry ha fatto una visita a sorpresa a Kiev su invito del governo ucraino, affermando di voler fare “tutto il possibile” per aiutare la guarigione delle migliaia di militari gravemente feriti nella guerra contro la Russia. Lo riporta il Guardian. Durante il viaggio nella capitale ucraina, il Duca di Sussex e una delegazione della sua Invictus Games Foundation illustreranno nel dettaglio nuove iniziative a sostegno della riabilitazione dei feriti, con l’obiettivo finale di fornire aiuto a tutte le aree del Paese. Harry si trova da qualche giorno nel Regno Unito, dove ha anche incontrato il padre, Re Carlo III.

Parlando al Guardian su un treno notturno diretto alla capitale, Harry ha dichiarato: “Non possiamo fermare la guerra, ma quello che possiamo fare è fare tutto il possibile per aiutare il processo di recupero”. Il secondogenito di Re Carlo III ha dichiarato di essere stato inizialmente invitato a Kiev da Olga Rudnieva, fondatrice e Ceo del Superhumans Trauma Centre di Leopoli, in Ucraina, che cura gli amputati feriti.