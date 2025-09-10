Harry a Londra prende il tè con il padre, Re Carlo III, dopo le tensioni

Il principe britannico Harry si è unito oggi a suo padre, re Carlo III, per un tè nella casa di Londra del monarca, Clarence House. È la prima volta che si sono incontrati dopo oltre un anno. I due sono lontani da quando Harry e sua moglie Meghan hanno lasciato la vita reale e si sono trasferiti in California nel 2020, per poi esprimere pubblicamente lamentele sulla famiglia reale.

La conferma di Buckingham Palace

Buckingham Palace ha confermato che Carlo e Harry hanno trascorso del tempo insieme a Clarence House, dove il re vive quando si trova nella capitale. Nel tardo pomeriggio di oggi, Harry è stato accompagnato oltre i cancelli della villa di quattro piani, non lontano da Buckingham Palace. È stato visto andarsene meno di un’ora dopo, mentre si infilava in macchina per recarsi a un evento serale per i suoi Invictus Games, con cui sostiene i membri delle forze armate britanniche feriti o malati e i veterani.

Si era ipotizzato che Harry potesse incontrare suo padre dopo il suo arrivo nel Regno Unito lunedì, nel terzo anniversario della morte di sua nonna, la regina Elisabetta II, per un viaggio di quattro giorni durante il quale visiterà molti degli enti di beneficenza che sostiene.

L’incontro ‘preparatorio’ di luglio

Un incontro ‘preparatorio’ si sarebbe tenuto a luglio tra i rappresentanti del re, 76 anni, e quelli del suo figlio ‘ribelle’, 40 anni, un incontro che ha portato a suggerire che il gelido rapporto tra Harry e la sua famiglia potrebbe essersi scongelato.

La spaccatura e le tensioni negli ultimi cinque anni

La divisione si era approfondita negli ultimi cinque anni quando Harry e Meghan avevano espresso le loro lamentele nei confronti della famiglia reale in un’intervista a Oprah Winfrey e in una serie di Netflix. Harry, noto anche come il Duca di Sussex, ha poi alimentato le tensioni rivelando conversazioni personali nel suo libro di memorie, “Spare”.

Harry e suo padre si sono incontrati l’ultima volta nel febbraio 2024, quando il principe volò a Londra dopo aver ricevuto la notizia che a Carlo era stato diagnosticato un cancro. Harry trascorse circa 45 minuti con il padre prima che il re volasse nella sua tenuta di campagna a Sandringham per riprendersi dalle cure.

Harry ha avuto pochi contatti anche con il fratello maggiore, il principe William, erede al trono. È stato l’ultima volta a Londra in aprile, quando la Corte d’appello ha respinto la sua offerta di ripristinare un servizio di protezione della polizia che era stato cancellato dopo che aveva smesso di essere un membro attivo della famiglia reale. Carlo in quel momento era in visita di Stato in Italia, quindi un incontro in quel momento era impossibile.

I tentativi di ‘distensione’

Subito dopo la conclusione del caso, Harry disse che avrebbe “amato la riconciliazione con la mia famiglia”. “Non ha più senso continuare a combattere”, ha detto alla Bbc il giorno in cui il caso giudiziario è stato risolto. “La vita è preziosa. Non so quanto ancora avrà mio padre”. Nonostante quel ramoscello d’ulivo, Harry aveva anche assunto un tono combattivo. Il principe ha ripetutamente affermato che la decisione di ritirare la sua sicurezza è stata presa su indicazione della famiglia reale nel tentativo di controllare lui e sua moglie mettendo a rischio la loro sicurezza. “Ciò che faccio fatica a perdonare, e ciò che probabilmente farò sempre fatica a perdonare, è la decisione presa nel 2020 che influenza ogni mio singolo giorno e che sta consapevolmente mettendo me e la mia famiglia in pericolo“, ha detto Harry.

Ma una volta conclusa la causa, ci sono stati segnali di cambiamento. A luglio, la nuova squadra che si occupa delle comunicazioni di Harry e Meghan, guidata da Meredith Maines, residente a Los Angeles, è stata vista sul balcone di un club privato a Londra mentre parlava con Tobyn Andreae, l’addetto stampa del re. Il tabloid Mail on Sunday ha scattato una foto di quello che ha definito: “Il vertice segreto della pace di Harry”.