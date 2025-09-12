Brasile, Bolsonaro condannato a 27 anni di carcere: la festa in strada dei suoi oppositori

Gli oppositori dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro hanno festeggiato nelle strade di Brasilia dopo che la Corte Suprema lo ha condannato a più di 27 anni di carcere, per aver tentato un colpo di Stato per rimanere in carica nonostante la sua sconfitta elettorale del 2022. Quattro dei cinque giudici della Corte Suprema che hanno esaminato il caso hanno ritenuto Bolsonaro colpevole di cinque capi d’accusa: tentativo di colpo di Stato dopo aver perso le elezioni del 2022 contro il presidente Luiz Inácio Lula da Silva in un complotto che, secondo i pubblici ministeri, includeva piani per uccidere Lula; partecipazione in un’organizzazione criminale armata; tentativo di abolizione violenta dello Stato di diritto democratico; danni qualificati come violenza; e deterioramento del patrimonio storico.