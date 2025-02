Era previsto anche l'assassinio del giudice della Corte Suprema de Moraes

Il procuratore generale del Brasile, Paulo Gonet, ha presentato accuse contro l’ex presidente Jair Bolsonaro per aver tentato un colpo di stato al fine di rimanere al potere dopo la sua sconfitta alle elezioni del 2022. Gonet sostiene che Bolsonaro e altre 33 persone abbiano partecipato a un piano per mantenere il potere nonostante la sconfitta contro l’attuale presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lo scorso novembre, la polizia federale ha presentato al procuratore un rapporto di 884 pagine in cui descrive il piano che, secondo le accuse, prevedeva di seminare sistematicamente sfiducia nel sistema elettorale tra la popolazione, redigere un decreto per conferire una parvenza di legalità al complotto e fare pressione sui vertici militari affinché aderissero al piano e incitare una rivolta nella capitale.

Bolsonaro approvò piano per avvelenare Lula

Gonet ha dichiarato che l’ex presidente Jair Bolsonaro era a conoscenza e ha approvato un piano per avvelenare Lula. Il procuratore ha affermato che il piano prevedeva anche l’assassinio del giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes, un oppositore dell’ex presidente. “I membri dell’organizzazione criminale hanno strutturato nel palazzo presidenziale un piano per attaccare le istituzioni, con l’obiettivo di rovesciare il sistema dei poteri e l’ordine democratico”, si legge nel rapporto. “Il piano è stato concepito e portato a conoscenza del presidente, che lo ha approvato”.

