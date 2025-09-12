Bologna, 18enne morto in inseguimento con polizia: le immagini dello schianto

Le immagini dell’incidente stradale a Bologna in cui un giovane di 18 anni, Valjero Maksuti, si è schiantato contro un palo con un’auto ed è morto, durante un inseguimento con la polizia. Lo schianto poco prima dell’alba di oggi, venerdì, in via Murri. Nel video si vede la vettura su cui viaggiava il ragazzo – insieme a un altro giovane di 19 anni rimasto gravemente ferito – finire contro il palo e successivamente contro un muro, disintegrandosi. Secondo le prime informazioni, i due giovani a bordo dell’auto – un’Audi – si sono dati alla fuga non fermandosi a un controllo della polizia, facendo partire l’inseguimento. La macchina su cui viaggiavano è risultata rubata. La volante e l’auto dei due giovani non sembrano essere entrate in contatto.