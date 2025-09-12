Bologna, incidente durante un inseguimento con la polizia: morto 18enne

Un giovane di 18 anni, di origine albanese, è morto poco prima dell’alba a Bologna, in un incidente stradale avvenuto durante un inseguimento con la polizia. Il fatto è accaduto in via Murri. La vettura sulla quale viaggiava il ragazzo, insieme ad un altro giovane di 19 anni, anche lui albanese, rimasto gravemente ferito, si è schiantata a forte velocità contro un palo e successivamente contro un muro, disintegrandosi. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi necessari a chiarire la dinamica dei fatti.

Secondo le prime informazioni, i due giovani a bordo dell’auto – un’Audi – non si sono fermati a un controllo della volante. La macchina su cui viaggiavano è risultata rubata ed è stata notata dagli agenti in via Tolmino. L’equipaggio si è quindi avvicinato per un controllo mentre la vettura era ferma al semaforo rosso, ma appena è scattato il verde i due ragazzi sono partiti a velocità elevata. A quel punto è scaturito un inseguimento durato alcuni minuti su via Andrea.

Data la velocità sostenuta, la volante li ha persi e proseguendo sulla strada ha poi trovato l’auto incidentata contro un palo. L’auto della polizia e quella dei due giovani non sono mai entrate in contatto, né gli agenti hanno avuto modo di assistere allo schianto. Immediatamente è stato prestato soccorso ai due ragazzi, il conducente 19enne, privo di precedenti, è risultato quasi illeso e non gravemente ferito come appreso in un primo momento. Purtroppo il passeggero, di 18 anni, è deceduto sul colpo. Il giovane risultava avere alcuni precedenti per furto e resistenza.