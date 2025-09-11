Londra, Harry ai Diana Awards: "Ai giovani dico, non c’è nulla di sbagliato in voi"

(LaPresse) Il principe Harry ha partecipato ai Diana Awards, evento dedicato alla memoria della principessa Diana e al riconoscimento dell’impegno sociale dei giovani. Nel suo intervento, Harry ha sottolineato l’importanza di sostenere la salute mentale delle nuove generazioni: «Il benessere emotivo viene messo alla prova ogni giorno, ma trovare uno scopo nell’azione sociale funziona davvero. Ai giovani dico: non c’è nulla di sbagliato in voi, è la società che vi circonda a creare isolamento. Condividere esperienze e dare voce collettiva alla speranza è fondamentale». La cerimonia ha segnato la conclusione del breve viaggio del duca di Sussex nel Regno Unito.