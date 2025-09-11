Giappone, Tokyo colpita da piogge torrenziali: stop aerei e treni, strade allagate

(LaPresse) Forti piogge hanno colpito Tokyo, capitale del Giappone, causando allagamenti nelle strade e la sospensione del traffico ferroviario e aereo. In un’ora sono caduti 12 centimetri di pioggia, secondo l’Agenzia meteorologica giapponese. All’aeroporto di Haneda, i servizi a terra e il controllo del traffico aereo sono stati interrotti a causa dei fulmini, impedendo il decollo degli aerei. Anche diverse linee ferroviarie, incluso il treno ad alta velocità, sono state sospese. In tutta la città si sono registrati allagamenti, e alcuni utenti sui social hanno segnalato grandinate. Oltre 7.000 abitazioni sono rimaste senza corrente elettrica, secondo la Tokyo Electric Power Company. Le autorità hanno previsto ulteriori temporali e hanno invitato i cittadini a restare in casa, evitare spostamenti non necessari e seguire gli aggiornamenti meteo.

