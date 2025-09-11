Gaza, Parlamento europeo approva risoluzione comune: le immagini del voto

(LaPresse) Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che condanna l’offensiva militare di Israele e la restrizione degli aiuti nella Striscia di Gaza. La risoluzione, che non è giuridicamente vincolante ma rappresenta la posizione politica del Parlamento europeo, sollecita anche un’azione dell’UE e chiede agli Stati membri di prendere in considerazione il riconoscimento dello Stato di Palestina. La votazione ha avuto luogo il giorno dopo il discorso della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen davanti allo stesso parlamento, in cui ha annunciato che intende chiedere sanzioni e una sospensione parziale degli scambi commerciali con Israele a causa della guerra a Gaza. Ma l’UE a 27 è profondamente divisa nel suo approccio a Israele e ai palestinesi, e non è chiaro se si troverà una maggioranza per approvare le sanzioni e le misure commerciali. La risoluzione è stata adottata con 305 voti a favore, 151 contrari e 122 astensioni.