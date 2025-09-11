Gaza, dopo raid in Qatar vertice straordinario arabo-islamico. Cinque divisioni Idf pronte a offensiva – La diretta di oggi 11 settembre

Il Qatar convocherà un vertice arabo-islamico straordinario per discutere dell’attacco israeliano contro i leader di Hamas a Doha. Lo riferisce l’agenzia qatariota QNA, citata da Al Jazeera, spiegando che il vertice si terrà a Doha domenica e lunedì prossimi. Intanto cinque divisioni dell’Idf, composte da decine di migliaia di soldati, sono pronte a partecipare alla prossima offensiva contro Hamas a Gaza City. Lo ha comunicato l’esercito israeliano.

In Italia, è il giorno dell’informativa a Senato e Camera del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sulla situazione in Medioriente. “Voglio essere chiaro: quello che accade nella Striscia è sempre più inaccettabile“, ha affermato Tajani, nel corso della sua informativa al Senato sugli sviluppi delle crisi internazionali. “Lo abbiamo ribadito in tutte le sedi e lo voglio ribadire anche qui in quest’Aula – ha aggiunto – siamo fermamente contrari al piano israeliano di occupazione della città di Gaza e a ogni ipotesi di trasferimento forzato dei palestinesi dalla Striscia. Così come condanniamo qualsiasi proposito di espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania, o di sua annessione”.