Gaza, dopo raid in Qatar vertice straordinario arabo-islamico. Cinque divisioni Idf pronte a offensiva – La diretta di oggi 11 settembre

Il Qatar convocherà un vertice arabo-islamico straordinario per discutere dell’attacco israeliano contro i leader di Hamas a Doha. Lo riferisce l’agenzia qatariota QNA, citata da Al Jazeera, spiegando che il vertice si terrà a Doha domenica e lunedì prossimi. Intanto cinque divisioni dell’Idf, composte da decine di migliaia di soldati, sono pronte a partecipare alla prossima offensiva contro Hamas a Gaza City. Lo ha comunicato l’esercito israeliano.
In Italia, è il giorno dell’informativa a Senato e Camera del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sulla situazione in Medioriente. “Voglio essere chiaro: quello che accade nella Striscia è sempre più inaccettabile“, ha affermato Tajani, nel corso della sua informativa al Senato sugli sviluppi delle crisi internazionali. “Lo abbiamo ribadito in tutte le sedi e lo voglio ribadire anche qui in quest’Aula – ha aggiunto – siamo fermamente contrari al piano israeliano di occupazione della città di Gaza e a ogni ipotesi di trasferimento forzato dei palestinesi dalla Striscia. Così come condanniamo qualsiasi proposito di espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania, o di sua annessione”.
“L’Oms e i suoi partner rimangano a Gaza City” nonostante l’ordine di evacuazione che “impone a un milione di persone di trasferirsi da Gaza City in una cosiddetta ‘zona umanitaria’ nel sud designata da Israele”. Lo ha scritto su X il direttore generale dell’organizzazione, Tedros Adhanom Ghebreyesus che ha lanciato anche un appello alla comunita internazionale. “Agite. Questa catastrofe è causata dall’uomo e la responsabilità ricade su tutti noi”.
“Senza sventolare bandiere di comodo, lavoriamo concretamente, in maniera operativa, per la nascita di un vero Stato palestinese, creando in questo modo le premesse per la soluzione a due Stati. Lo voglio ribadire con chiarezza. Riconoscere uno Stato senza prima creare le condizioni per la sua nascita non produrrebbe alcun effetto, se non quello di allontanare la pace”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della sua informativa al Senato sugli sviluppi delle crisi internazionali. “Proprio per questo, l’Italia ha partecipato attivamente, con proposte concrete e operative, al processo che ha portato a luglio alla Conferenza di New York sulla soluzione a due Stati”, ha aggiunto.
E’ di 13 morti il bilancio degli attacchi israeliani di oggi a Gaza. Lo riferisce Al Jazeera, citando fonti locali.
Secondo le stime dell’IDF, decine di migliaia di palestinesi hanno evacuato Gaza City nei giorni scorsi, portando il numero totale di coloro che hanno lasciato la zona nelle ultime settimane a circa 200mila. Lo riportano i media israeliani.
Si stima che circa un milione di palestinesi risiedessero nella città di Gaza prima che l’esercito iniziasse a preparare la nuova offensiva contro Hamas.