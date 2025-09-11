Gaza, Maiorino (M5S): “Tajani influencer prezzolato da Israele”

“Ministro Tajani sono contenta che lei sia seduto perché sto per darle una notizia che la scioccherà: lei è il ministro degli Esteri e questo è il Senato. Perché è venuto a raccontarci delle favolette? Perché è venuto a fare la propaganda per il governo israeliano?”. Così la senatrice M5S Alessandra Maiorino rivolgendosi al ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo la sua informativa nell’Aula del Senato. “Lei si comporta come uno degli influencer prezzolati dal governo israeliano per coprire la verità”, ha detto Maiorino subito redarguita dalla vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, per il linguaggio.