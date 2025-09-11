Gaza, la nave Life Support di Emergency salpa da Siracusa con Global Flotilla

(LaPresse) Anche la nave di Emergency ‘Life Support‘ è partita dal porto di Siracusa insieme alla delegazione italiana della Global Sumud Flotilla. “Siamo assuefatti dalle nostre stesse parole. È tempo di agire, è tempo di fare quello che i governi non vogliono fare. Cioè muoversi verso Gaza e liberare i palestinesi che oggi vivono sotto bombardamenti continui” ha detto Yassine Lafram, Presidente UCOII (Unione delle comunità islamiche d’Italia). “Noi ci muoviamo e mettiamo i nostri corpi davanti ai fucili dell’esercito italiano perché la nostra coscienza è più forte della forza militare” ha aggiunto. “Ci spenderemo per chiedere al governo italiano di proteggere ogni membro dell’equipaggio e qualora verranno bloccati la nostra lotta non si fermerà” ha dichiarato Simona Cascio, rappresentante del comitato ‘Siracusa per la Palestina’. La nave di ricerca e soccorso della Ong fondata da Gino Strada è l’ultima a partire delle barche italiane dirette a Gaza, avrà il ruolo di nave osservatrice e offrirà supporto medico e logistico alle imbarcazioni che dovessero averne necessità. Emergency insieme alla flotta italiana si incontrerà poi con la delegazione internazionale, composta da tutte le barche partite dalla Spagna e dalla Tunisia e lungo la rotta anche con quelle partite dalla Grecia. La Life Support, ricorda la ong, offrirà assistenza sanitaria ai partecipanti in caso di necessità, garantirà assistenza per riparare attrezzature tecniche danneggiate e contribuirà al rifornimento di acqua e viveri alle barche della flotta.