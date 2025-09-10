Gaza, sabotata con un drone la nave Alma della Flotilla: le immagini

Due attacchi in meno di 24 ore contro la Global Sumud Flotilla, la missione navale umanitaria diretta a Gaza. Dopo il sabotaggio dell’ammiraglia Family, con a bordo attivisti come Greta Thunberg, Yasemin Acar e Thiago Avila, un’altra imbarcazione è stata colpita da un ordigno incendiario. Si tratta della Alma, nave di 33 metri con bandiera britannica e equipaggio internazionale, ferma davanti al porto tunisino di Sidi Bou Said.

Le immagini, riprese dalla stessa imbarcazione, sono state diffuse da AP. L’attacco, condotto da un drone, ha danneggiato il ponte superiore, ma l’incendio è stato domato rapidamente e non ci sono feriti.

I massimi rappresentanti della Flotilla hanno condannato l’accaduto, parlando di tentativi di sabotaggio mirati a far fallire la missione e a distogliere l’attenzione dall’offensiva israeliana su Gaza. “Non ci fermeranno”, hanno dichiarato gli organizzatori.