11 settembre, una gigantesca bandiera statunitense srotolata sulla facciata del Pentagono

(LaPresse) Gli Stati Uniti commemorano i 24 anni dagli attentati dell’11 settembre 2001 con cerimonie solenni, attività di volontariato e tributi alle vittime. Al Pentagono, in Virginia, si è tenuta una commemorazione per onorare i 184 civili e militari uccisi, con una grande bandiera americana srotolata all’esterno, l’inno nazionale e “Amazing Grace” suonata con le cornamuse. Al World Trade Center di New York vengono letti i nomi delle quasi 3.000 vittime, mentre una cerimonia simile si svolge vicino a Shanksville, in Pennsylvania, in ricordo dei passeggeri del volo 93. L’11 settembre 2001, 19 dirottatori di al-Qaida sequestrarono quattro aerei: due si schiantarono contro le Torri Gemelle, uno colpì il Pentagono e il quarto si schiantò in un campo in Pennsylvania. È ancora oggi l’attacco terroristico più letale della storia.