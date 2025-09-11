11 settembre 2001, le immagini dell’attacco alle Torri Gemelle

L’11 settembre 2001 quasi 3.000 persone morirono negli Stati Uniti nell’attacco alle Torri Gemelle di New York, al Pentagono e nello schianto del volo United Airlines 93 in Pennsylvania. L’azione terroristica che sconvolse il mondo intero fu messa in atto da 19 dirottatori di Al-Qaeda che presero il controllo di quattro aerei di linea, facendo schiantare due di essi contro il World Trade Center a Manhattan e uno contro la sede del ministero della Difesa Usa ad Arlington, in Virginia. Il quarto, il volo United Airlines 93, precipitò in un campo nella Pennsylvania occidentale. Ecco alcune delle immagini più tragiche di quella mattina.