11 settembre 2001, le immagini dell’attacco alle Torri Gemelle

11 settembre attacco alle Torri Gemelle Photo by: Hubert Boesl/picture-alliance/dpa/AP Images
Quasi tremila persone morirono negli Stati Uniti negli attacchi sferrati da al Qaeda

11 settembre attacco alle Torri Gemelle
Gli attacchi alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001
L'incendio scoppiato alla torre nord del World Trade Center dove si è appena schiantato un aereo l'11 settembre 2001
La gente fugge durante il crollo di una delle torri del World Trade Center l'11 settembre 2001 a New York
Lo skyline di Manhattan prima dell'11 settembre 2001 con le Torri gemelle del World Trade Center
Le nuvole si riflettono sulla facciata in vetro del One World Trade Center (1° WTC) davanti al memoriale dell'11 settembre costruito sul sito noto come Ground Zero, dove sorgevano le Torri Gemelle
Il fumo si alza dal Pentagono l'11 settembre 2001. Il centro nevralgico dell'esercito Usa è andato in fiamme e una parte della struttura a cinque lati è crollata.

L’11 settembre 2001 quasi 3.000 persone morirono negli Stati Uniti nell’attacco alle Torri Gemelle di New York, al Pentagono e nello schianto del volo United Airlines 93 in Pennsylvania. L’azione terroristica che sconvolse il mondo intero fu messa in atto da 19 dirottatori di Al-Qaeda che presero il controllo di quattro aerei di linea, facendo schiantare due di essi contro il World Trade Center a Manhattan e uno contro la sede del ministero della Difesa Usa ad Arlington, in Virginia. Il quarto, il volo United Airlines 93, precipitò in un campo nella Pennsylvania occidentale. Ecco alcune delle immagini più tragiche di quella mattina.

