Washington, Trump cena in un ristorante per promuovere la repressione

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha cenato la sera di martedì 9 settembre in un ristorante di pesce a due passi dalla Casa Bianca, promuovendo il dispiegamento della Guardia Nazionale a Washington e la federalizzazione delle forze di polizia nel tentativo di reprimere la criminalità nella capitale. Il suo corteo di auto che ha sfrecciato per la breve distanza fino a Joe’s Seafood, Prime Steak & Stone Crab sulla 15th Street segue settimane in cui il presidente si vantava di aver mobilitato le autorità federali e di aver reso Washington “una zona sicura”.

Alcuni ristoranti di Washington hanno segnalato un calo delle prenotazioni da quando Trump ha annunciato per la prima volta la repressione federale il 7 agosto, mentre si sono verificate frequenti proteste di piazza che condannavano le sue azioni. La crescente presenza di militari e polizia ha occasionalmente innescato scontri tra residenti e autorità in quartieri solitamente tranquilli. Trump, prima di entrare nel ristorante, ha affermato che prevede di annunciare l’invio di truppe in un’altra città degli Stati Uniti già domani. Trump ha detto ai giornalisti: “Annunceremo un’altra città in cui ci recheremo molto presto”.