Trump a Washington per le ‘ronde’ con la polizia: distribuisce pizza e hamburger

Il presidente Usa ha detto: “Festeggeremo e poi torneremo al lavoro”. La capitale è blindata, +20% di arresti

Il presidente Donald Trump si è unito a decine di agenti delle forze dell’ordine in una struttura della Us Park Police a Washington. “Renderemo questo posto sicuro, e poi passeremo ad altri luoghi, ma resteremo qui per un po’”, ha dichiarato.

Trump aveva anticipato già nel corso della giornata l’intenzione di unirsi alle forze dell’ordine per le strade di Washington. Una fonte a conoscenza della vicenda ha riferito alla Cnn che alcuni membri dell’ufficio di Washington del Secret Service, incaricati di gestire gli spostamenti presidenziali, sono stati colti di sorpresa dall’annuncio del presidente. Trump è arrivato alla struttura poco dopo le 17:20, dove decine di agenti delle forze dell’ordine e membri della Guardia Nazionale lo hanno accolto all’esterno. Ad accompagnarlo nella visita c’erano la procuratrice generale Pam Bondi, il segretario agli Interni Doug Burgum, il viceprocuratore generale Todd Blanche e il vice capo di gabinetto Stephen Miller.

L’incontro con le forze dell’ordine

Il presidente Donald Trump ha incontrato membri delle forze dell’ordine e della Guardia Nazionale dispiegati a Washington come parte della sua offensiva per la sicurezza, in un contesto in cui alcune zone della capitale americana hanno iniziato ad assumere l’aspetto di un territorio occupato – spiega Associated Press -, con enormi veicoli militari di trasporto disseminati in città.

Il numero medio di arresti giornalieri a Washington nei primi 10 giorni dall’intervento federale di Trump è aumentato di circa il 20%. Questi totali includono arresti effettuati sia dalla polizia locale che dagli agenti federali, ma non quelli per immigrazione, secondo quanto riferito da un funzionario delle forze dell’ordine che ha parlato a condizione di anonimato per discutere dati non ancora resi pubblici.

Trump ha dichiarato di essere venuto per ringraziare le truppe della Guardia Nazionale e ha parlato degli sforzi non solo per ridurre rapidamente la criminalità, ma anche per rimuovere i graffiti, sistemare le aiuole spartitraffico e riparare le strade. “Avremo la migliore capitale di sempre,” ha detto. “Sarà più bella che mai.”

Parlando presso una struttura della U.S. Park Police, Trump ha affermato che chiederà fondi al Congresso per sostenere la sua campagna di sicurezza e il piano di abbellimento di Washington. “Torneremo al Congresso per ottenere dei soldi e rifaremo gran parte del manto stradale, delle aiuole spartitraffico,” ha detto. “I graffiti spariranno molto velocemente.” Non ha specificato quando presenterà la richiesta al Congresso né l’entità dei fondi che intende chiedere.

Trump porta pizza e hamburger

Circa 300 uomini e donne di diverse agenzie, tra cui DEA, ATF, US Marshals, Guardia Nazionale e FBI, erano presenti ad ascoltarlo. Trump ha detto di aver portato hamburger dalla Casa Bianca e pizza “da un buon posto” che non era la Casa Bianca. “Festeggeremo e poi torneremo al lavoro,” ha dichiarato.