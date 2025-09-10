Washington, protesta contro Donald Trump: "È l'Hitler dei nostri tempi!"

Fischi e cori di protesta contro Donald Trump a Washington. Il presidente Usa ha cenato la sera di martedì 9 settembre in un ristorante di pesce vicino alla Casa Bianca, promuovendo il dispiegamento della Guardia Nazionale e la federalizzazione delle forze di polizia nel tentativo di reprimere la criminalità nella capitale. Si sono uditi applausi mentre il presidente scendeva dalla sua limousine, ma si sono sentiti anche fischi e cori da parte dei manifestanti che si opponevano alla politica statunitense a sostegno di Israele nella sua guerra contro Hamas a Gaza. Dopo essere entrato nel ristorante, un video pubblicato sui social media mostra Trump stringere la mano ad alcuni clienti all’interno. Ma ha anche mostrato un piccolo gruppo di manifestanti che reggevano bandiere palestinesi e cantavano: “Liberate Washington! Liberate la Palestina! Trump è l’Hitler dei nostri tempi!”. Trump si è avvicinato a loro e lo si è visto gesticolare brevemente. I dimostranti sono stati allontanati dal ristorante.