Il leader israeliano: "Colpiamo siti nucleari, centri di comando e simboli del regime"

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per “essere stato al nostro fianco”. “Siamo in costante comunicazione, anche ieri sera: abbiamo avuto una conversazione molto calorosa”, ha affermato il leader dello Stato Ebraico. “Abbiamo lanciato questa operazione per eliminare la minaccia nucleare e quella dei missili balistici. Stiamo colpendo impianti nucleari, missili, centri di comando e simboli del regime” ha aggiunto Netanyahu.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata