Elizabeth Tsurkov, rilasciata a Baghdad la studentessa rapita nel 2023

Una studentessa laureata dell’Università di Princeton, rapita in Iraq nel 2023 mentre svolgeva ricerche nel Paese, è stata liberata e consegnata alle autorità statunitensi, hanno riferito martedì la sua famiglia e alcuni funzionari. Elizabeth Tsurkov, che ha la cittadinanza israeliana e russa, ha trascorso più di 900 giorni in custodia dopo essere scomparsa a Baghdad, la capitale irachena, mentre stava conseguendo un dottorato incentrato sul settarismo nella regione.

È stata consegnata all’ambasciata americana a Baghdad dopo essere stata “torturata per molti mesi”, ha dichiarato il presidente Donald Trump in un post sui social media in cui ha identificato i suoi rapitori come membri di Kataib Hezbollah, parte di una coalizione di milizie sostenute dall’Iran che ufficialmente fanno parte delle forze armate irachene, ma che in pratica agiscono spesso per conto proprio. Il governo degli Stati Uniti ha inserito il gruppo, che non ha rivendicato il rapimento, nell’elenco delle organizzazioni terroristiche nel 2009.