Trump annuncia la liberazione di Elizabeth Tsurkov, rapita da Hezbollah nel 2023

Donald Trump ha annunciato la liberazione di Elizabeth Tsurkov, studentessa di Princeton rapita in Iraq nel 2023 da Kata’ib Hezbollah. In un post su Truth, l’ex presidente ha scritto: “Elizabeth Tsurkov, studentessa di Princeton, la cui sorella è cittadina americana, è stata appena rilasciata e ora si trova al sicuro nell’ambasciata americana in Iraq dopo essere stata torturata per molti mesi”.

Il ruolo di Hezbollah e le condizioni del rilascio

Secondo due funzionari della milizia irachena Kata’ib Hezbollah, il rilascio di Tsurkov è avvenuto tramite negoziati, e non attraverso un’operazione militare. Una delle condizioni imposte per la liberazione era il ritiro delle forze statunitensi attualmente presenti in Iraq, concordato tra Washington e Baghdad lo scorso anno. Inoltre, Stati Uniti e Israele si sono impegnati a non lanciare attacchi contro l’Iraq come parte dell’accordo.

La reazione del governo iracheno

Il primo ministro iracheno Mohammad Shia al-Sudani ha sottolineato l’importanza del rilascio in un post su X, definendolo il “culmine di ingenti sforzi compiuti dai nostri servizi di sicurezza nel corso di molti mesi”. Il risultato rappresenta un successo diplomatico e un’importante operazione di mediazione nella regione.

Trump rilancia l’appello ad Hamas

Nel suo post, Donald Trump ha colto l’occasione per rivolgere un appello a Hamas, chiedendo la liberazione degli altri ostaggi: “Lotterò sempre per la giustizia e non mi arrenderò mai. Hamas, liberate gli ostaggi, ora!”.