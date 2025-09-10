Delitto di Garlasco, Garofano: “Fiduciosi non ci sia nulla riconducibile a Sempio”

In Questura a Milano nuova tappa delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. “Visti i risultati che abbiamo ottenuto attraverso l’analisi del Dna sul contenuto della spazzatura siamo fiduciosi non ci sia nulla riconducibile ad Andrea Sempio”, ha dichiarato Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma e ora consulente della difesa di Andrea Sempio, indagato per la morte della 26enne Chiara Poggi.

Garofano ha parlato all’arrivo in Questura per partecipare all’incidente probatorio: obiettivo rilevare eventuali impronte su alcuni reperti dell’immondizia sequestrata 18 anni fa nella villetta della famiglia Poggi. Sulla traccia di Dna nota come ‘Ignoto 3’ rinvenuta all’interno della bocca di Chiara Poggi, e che poi è risultata una contaminazione involontaria avvenuta durante l’autopsia sul corpo della ragazza, Garofano ha detto: “Non si può pensare che una micro quantità di Dna Y possa rappresentare una qualsivoglia firma di un assassino. Oggi le tecniche sono talmente sensibile che viene fuori veramente tutto, e allora è molto importante l’interpretazione che si dà ed è logico che essendoci già una contaminazione già acclarata, quella del dottor Ferrari l’altra non poteva che essere di conseguenza”.