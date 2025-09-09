Qatar, Israele bombarda Doha per colpire funzionari Hamas: il fumo dopo l'esplosione

Un funzionario israeliano ha confermato all’emittente Channel 12 che è stata condotta un’operazione mirata contro alti esponenti di Hamas a Doha, in Qatar. Una singola esplosione è avvenuta nel quartiere Katara, presso il quartier generale di Hamas, che aveva come obiettivo esponenti di spicco dell’organizzazione. Testimoni oculari, spiega l’emittente, hanno riferito che una colonna di fumo si è alzata sopra l’area. Nell’attacco sarebbe rimasto ucciso Khalil al-Hayya, capo dell’ufficio politico dell’organizzazione palestinese ma una fonte di Hamas ha dichiarato ad Al Jazeera che la delegazione palestinese è sopravvissuta all’attacco, avvenuto mentre era in corso un incontro per discutere l’ultima proposta di accordo presentata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.