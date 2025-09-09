Leoncavallo, Jake La Furia: "Milano sempre meno vivibile e sempre più acquistabile"

“Non è da quest’anno, Milano sta cambiando da diversi anni. È una città sempre meno vivibile e sempre più acquistabile, sono almeno vent’anni che andiamo in quella direzione e questa estate si è visto il frutto di tutta questa mala gestione della cultura, degli spazi aggregativi. Mi sembra evidente che sgomberare il Leoncavallo alla fine di agosto sia una mossa più politica che altro”. Lo ha detto la storica voce dei Club Dogo Jake La Furia, a margine della presentazione della nuova stagione di X Factor, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sui recenti cambiamenti che stanno interessando Milano, tra le inchieste sull’urbanistica e lo sgombero del Leoncavallo.

“Ma lo sgombero non pone le basi per la fine del Leoncavallo – prosegue il rapper milanese, giudice dello show Sky – ma per il suo spostamento. Quindi non credo che sia risolto quello che dall’altra parte è considerato un problema. Per come vanno le cose adesso io non credo sia una situazione recuperabile nel breve tempo: stiamo creando le basi per avere tempi duri, che creeranno delle persone in grado di cambiare le cose. Stiamo vivendo il frutto di questo governi duri, repressivi, che chiudono gli spazi, e si va tutto verso la discoteca e la bottiglia. Questo creerà la voglia di spazi diversi e tra qualche anno si tornerà ad avere spazi come quelli che avevamo noi”.