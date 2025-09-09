X Factor 2025 al via l’11 settembre con i casting, Gabbani tra i giudici: dove vederlo

Si accendo i riflettori su X Factor 2025, al via da giovedì 11 settembre su Sky e in streaming su NOW oltre che in chiaro su TV8. Tra le novità l’esordio di Francesco Gabbani al tavolo dei giudici con Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi. In conduzione torna Giorgia. La finale, sarà anche quest’anno a Piazza del Plebiscito a Napoli.

Si parte con casting e audizioni

Come da tradizione, si parte con la fase dei casting e con le audizioni degli aspiranti concorrenti, primo step di un lungo percorso che si concluderà anche quest’anno con una finalissima che sarà nuovamente un grande show di piazza. Dopo la festa per la finale della scorsa stagione che ha incoronato Mimì Caruso, anche l’atto decisivo di #XF2025, il prossimo 4 dicembre, sarà un evento gratuito e co-organizzato con il Comune di Napoli.

Giorgia bis da conduttrice

A guidare la nuova edizione dello show Sky Original prodotto da Fremantle sarà ancora una volta Giorgia, artista tra le più amate della scena italiana, riconfermata alla conduzione dopo la sua applauditissima prima stagione. Con la sua sensibilità, la sua empatia e la sua presenza costante in backstage, sarà ancora una volta il punto di riferimento per tutti quelli che si affacceranno per la prima volta a un palco tanto importante.

Il tavolo dei quattro giudici di questa edizione – che come sempre si pone come obiettivo quello di scoprire, nutrire fino ad “accendere il talento”, proprio come recita il claim di quest’anno – ha una formazione inedita e accoglie Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi.

La new entry Gabbani tra i giudici

Novità di stagione è come detto Gabbani, al suo esordio assoluto in un talent show: cantautore, polistrumentista e artista multiplatino, sei album in studio, 13 dischi di platino e 4 d’oro; ha trionfato due volte al Festival di Sanremo (primo artista nella storia del Festival a vincere per due anni consecutivi prima tra le Nuove Proposte e poi tra i Big); con oltre 700 milioni di visualizzazioni su YouTube, ha firmato canzoni per icone come Mina, Adriano Celentano e Ornella Vanoni, ha composto colonne sonore originali e il prossimo 1° ottobre sarà protagonista con un atteso live all’ Arena di Verona.

Con lui i tre che avevano fatto il loro esordio assoluto nella giuria dello show a #XF2024: Achille Lauro che, con la sua inconfondibile identità, da protagonista del mondo urban-street è diventato rapidamente icona glam, punk-rocker, pop star e autore capace di smantellare ogni stereotipo; Jake La Furia, rapper dalla carriera lunga quasi 25 anni, con i Club Dogo prima e da solista poi, prima di un’attesissima reunion – avvenuta proprio nel gennaio 2024 dopo 10 anni – che ha portato il gruppo a riempire palazzetti e stadi in tour; Paola Iezzi, cantautrice, musicista, produttrice discografica e deejay, nota per i suoi successi nel duo Paola & Chiara, con cui ha pubblicato 8 album in studio, 4 album internazionali e 3 raccolte, tornata – dopo Sanremo 2023, dove erano in gara con la hit Furore – protagonista della scena pop italiana.

Dove vederlo in tv (anche in chiaro)

A loro quattro toccherà il compito di diventare guida, mentore, riferimento per gli aspiranti cantanti in gara a cui dovranno trasmettere quel qualcosa in più, un vero “X Factor Touch”, per accendere il talento. E lo faranno – proprio a partire dall’11 settembre tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go; dal 16 settembre ogni martedì in chiaro alle 21.30 su TV8, al tasto 8 del telecomando – tramite un percorso di selezione, sempre sul palco dell’Allianz Cloud di Milano, che quest’anno si rinnova profondamente.

Il percorso che porta a Napoli

Si parte con le tre serate di Audition che saranno, come sempre, uno spaccato di musica, sogni e prime volte. I concorrenti dovranno conquistare almeno tre sì per accedere alla fase successiva.

Poi sarà il momento dei Bootcamp, due serate ad alta tensione e dal meccanismo totalmente modificato: i giudici – che saranno ancora tutti e quattro al tavolo insieme – ascolteranno nuovamente i concorrenti selezionati al primo step e, per farli avanzare, da quest’anno dovranno trovare un accordo unanime. Niente maggioranze: solo quattro sì netti potranno aprire le porte del turno successivo; se l’accordo non si trova, si apre la possibilità di confronti, decisioni in standby e colpi di scena. In più ogni giudice, anche all’ultimo, può decidere di giocarsi la potentissima carta dell’X Pass per cambiare il destino di un concorrente e portarlo con sé: indipendentemente dall’esito del giudizio al tavolo, infatti, con l’X Pass il concorrente sarà sicuro di accedere al livello successivo e di poterlo fare nella squadra di quello stesso giudice.

Gli artisti che avranno ricevuto i 4 giudizi favorevoli oppure l’X Pass arriveranno quindi allo step decisivo delle Last Call, l’ultima e la più dura delle fasi prima dei Live. Anche qui il meccanismo cambierà completamente, e torneranno per questo step le iconiche sedie e i temutissimi switch: ogni giudice dovrà scegliere solo tre artisti per comporre la propria squadra definitiva, e ognuno dei cantanti che promuoverà post esibizione potrà sedersi su una delle tre sedie presenti sul palco fino a quando non saranno occupate tutte, perché in tal caso inizieranno gli switch e ogni posto sarà “in bilico” fino all’ultimo. Anche in questo caso, il margine per i ripensamenti sarà minimo: si entra ai Live o si esce definitivamente.

A questo punto, terminato il percorso di selezione, i quattro giudici avranno formato le rispettive squadre formate da tre concorrenti ciascuno che, a partire da giovedì 23 ottobre sempre su Sky e NOW, saranno pronti ad affrontare i Live Show, le puntate in diretta dal Teatro Repower di Milano. Manche dopo manche gli artisti in gara potranno farsi conoscere dal pubblico e giudicare dalla giuria, creando un percorso lungo 7 settimane che si concluderà anche quest’anno in Piazza del Plebiscito a Napoli, evento che ha fatto da corollario al successo di ascolti (la finale più vista delle ultime quattro stagioni). Proprio lì giovedì 4 dicembre verrà proclamato il vincitore di questa edizione.

Jake la Furia: “Manuel Agnelli come Mourinho, via da imbattuto”

Al tavolo dei giudici non ci sarà più Manuel Agnelli, volto storico della trasmissione. “Manuel Agnelli è una persona che vive di umori ed emozioni. Ha fatto sei edizioni, ha portato Mimì in una finale in cui tutti pensavano avrebbe vinto Achille Lauro che aveva tre concorrenti. Si è ritirato imbattuto, è come Mourinho dopo il triplete con l’Inter“, ha detto Jake La Furia nel corso della conferenza stampa di presentazione di X Factor a Milano. “Non è stato un addio doloroso -ha aggiunto-, è stata una scelta di Manuel dettata dal fatto che aveva fatto sei edizioni, magari tornerà”.