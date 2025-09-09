Francia, Bardella: "Un nuovo primo ministro dovrebbe rompere con il passato. Abbiamo bisogno di stabilità"

Crisi di governo in Francia dopo che lunedì il Parlamento ha sfiduciato il primo ministro François Bayrou. “Il prossimo Primo Ministro, qualora Macron decidesse di nominarne uno nuovo, non avrà altra scelta che rompere con la politica perseguita negli ultimi otto anni”, ha commentato il leader del partito di estrema destra francese Rassemblement National Jordan Bardella alla radio RTL. “In tal caso, le stesse cause porteranno alle stesse conseguenze e, per definizione, ciò comporterà un voto di sfiducia nei confronti del governo. Abbiamo bisogno di stabilità, abbiamo bisogno di un bilancio”, ha aggiunto Bardella