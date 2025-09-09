Francia, cade il governo Bayrou ma Macron tira dritto

Come ampiamente previsto dopo le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dai vari partiti politici cade in Francia il governo guidato da Francois Bayrou. “Signore e signori del Parlamento, avete il potere di rovesciare il governo, ma non avete il potere di cancellare la realtà”, aveva detto il primo ministro francese nel suo discorso davanti all’Assemblea nazionale, da lui stesso chiamata al voto di fiducia in previsione della legge di bilancio. Bayrou ha provato a sferzare i parlamentari parlando di una “prova di verità” davanti a un “problema storico”, ovvero quello del debito pubblico. Ridurlo – ha spiegato in Aula – è “un’esigenza vitale” per un paese che “non ha un bilancio in pareggio da 51 anni”. Il suo appello però non è bastato. L’Aula infatti lo ha sfiduciato a larga maggioranza: i voti contrari sono stati 364, quelli a favore 194.

Francois Bayrou (AP Photo/Christophe Ena)

Le dimissioni di Bayrou

Oggi Bayrou presenta le sue dimissioni a Emmanuel Macron. Per ora il presidente della Repubblica si è limitato a “prendere atto” della caduta del governo aggiungendo che nominerà il successore del 74enne centrista “nei prossimi giorni”. Bayrou era stato nominato primo ministro lo scorso dicembre succedendo a Michel Barnier, che a sua volta aveva preso il posto di Gabriel Attal. “Voglio dire ai membri del governo che questi nove mesi sono stati di profonda felicità perché siamo riusciti a formare una squadra in cui c’erano molti pesi massimi ma non si è verificata mai nessuna tensione”, ha dichiarato in Aula Bayrou in una sorta di commiato pochi minuti prima della votazione. Ad esultare per la caduta del governo sono soprattutto le ali più estreme del parlamento.

Le reazioni

“Non è la sconfitta di un solo uomo ma la fine dell’agonia di un governo fantasma”, ha detto Marine Le Pen nel corso del suo intervento. La leader del Rassemblement National ha aggiunto che ora la scioglimento dell’Assemblea nazionale “non è un’opzione, ma un obbligo” per il presidente della Repubblica.

S’il y a dissolution, nous accepterons le verdict des urnes.



Si le peuple nous fait l’honneur d’un mandat clair, c’est-à-dire d’une majorité absolue, nous irons à Matignon pour mettre en œuvre, sans attendre la présidentielle, un programme de redressement national. pic.twitter.com/oFPz1HlHhz — Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 8, 2025

“Bayrou è caduto. Ora Macron è in prima linea di fronte al popolo, ance lui deve andarsene”, ha tuonato da sinistra il leader di La France Insoumise Jean Luc Melenchon. L’unico a lanciare l’appello a un “compromesso” era stato Gabriel Attal, ex primo ministro e ora segretario di Renaissance, il partito di Emmanuel Macron. Le sue parole però sono rimaste lettera morta. Una situazione di grande incertezza nella quale si inseriscono la giornata di protesta indetta dal collettivo “Bloquons tout” per mercoledì 10 settembre e lo sciopero generale proclamato per il 18 dello stesso mese.

In attesa di capire quale saranno le prossime mosse di Macron il toto-nomi si fa sempre più fitto. Secondo i media francesi il presidente avrebbe valutato la figura del repubblicano Xavier Bertrand, già bocciata però dal Rassemblement National. In lizza ci sarebbe anche l’attuale ministro degli interni, Bruno Retailleau. Il diretto interessato però ha fatto sapere di “non essere in lizza” per la carica.