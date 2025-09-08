Ucraina, Salvini: "Mai soldati italiani a morire per guerre non nostre"

“La Lega non approverà mai l’invio di un solo militare italiano a combattere e a morire in Russia o in Ucraina. Mai, mai. Ascoltiamo il Santo Padre e, quindi, mentre altri in Europa parlano di invio di truppe, di guerre, di armi nucleari, noi continuiamo a lavorare perché siano la diplomazia e il dialogo a risolvere i problemi. Quindi, mai un solo soldato italiano a combattere e a morire per guerre non nostre“. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Catanzaro. “Speriamo che si mettano d’accordo. Se non ci riesce Trump, non ci riesce nessuno” a mettere fine alla guerra, ha aggiunto Salvini.