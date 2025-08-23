La frase di Salvini contro Macron: "Taches al tram, vacci tu a combattere in Ucraina"

“A Milano si direbbe: ‘Taches al tram’. Vacci tu, se vuoi. Ti metti il caschetto, il giubbetto, il fucile e vai in Ucraina”. Sono queste le parole del vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo in via Bolla, a Milano il 20 agosto, che hanno acceso lo scontro con la Francia, portando alla convocazione dell’ambasciatrice italiana a Parigi.

“Sicuramente eserciti europei, riarmi europei, debiti comuni europei per comprare missili o ‘macronate’ varie sono superate. L’incontro non so se veramente verrà fatto a Budapest, a casa del cattivo Orban, del sovranista Orban, dell’alleato di Salvini e della Le Pen. Se per quelli che per la sinistra sono cattivi, si arriva alla pace, chapeau. Quindi, non disturbiamo quelli che stanno lavorando per la pace. I guerrafondai e i bombaroli tacciano, almeno ad agosto” ha detto ancora il vicepremier.