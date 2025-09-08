Mondiali volley femminile 2025, Sylla: "Ho vinto tutto quello che c'era da vincere"

Myriam Sylla e le azzurre della pallavolo sono rientrate in Italia, all’aeroporto di Malpensa, dopo aver vinto i Mondiali di volley a Bangkok, in Thailandia, contro la Turchia. “Non ho capito niente, non ho pianto, ma avrò tempo per riguardare e rivivere questo sogno”, ha detto la schiacciatrice raccontando le emozioni provate nell’attimo in cui hanno conquistato la vittoria. “Bagno di folla? Non ci si abitua mai però fa piacere, sono contenta che sia risuccesso. Io ho vinto tutto quello che c’era da vincere nella pallavolo. Siamo le più forti di sempre e lo abbiamo dimostrato”, ha aggiunto Sylla.