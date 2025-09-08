Attentato a Gerusalemme, un testimone: "Salvata una persona con la mia cintura"

Almeno sei morti e 12 feriti nell’attentato avvenuto questa mattina, 8 settembre, a Gerusalemme. Due uomini armati sono saliti su un autobus e hanno aperto il fuoco sui passeggeri prima di venire a loro volta uccisi da un soldato e da un civile armato. Secondo fonti della sicurezza citate dal Times of Israel, i due attentatori sarebbero palestinesi della Cisgiordania, partiti da villaggi dell’area di Ramallah. “Con la mia cintura dei pantaloni ho salvato una persona”, ha detto uno dei testimoni della sparatoria.