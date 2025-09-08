Gaza, nuovi raid Israele. Attentato a Gerusalemme – La diretta

Almeno 21 palestinesi sono morti nei raid israeliani a Gaza dall’alba. Lo hanno riferito fonti mediche ad Al Jazeera, secondo cui almeno 14 persone sono morte negli attacchi alle case e alle tende degli sfollati a Gaza City. “Oggi un potente uragano colpirà i cieli di Gaza City e i tetti delle torri del terrore tremeranno”, ha scritto su X il ministro della Difesa israeliano Israel Katz, dando “l’ultimo avvertimento” ad Hamas. “Rilasciate gli ostaggi e deponete le armi, altrimenti Gaza sarà distrutta e voi sarete annientati”, ha detto. “L’Idf continuerà a portare avanti i suoi piani e ci stiamo preparando ad ampliare la manovra per sconfiggere Gaza”, ha aggiunto.

Intanto 6 persone sono morte e altre sono rimaste ferite in un presunto attacco terroristico a Gerusalemme Est. Lo afferma il servizio di soccorso Magen David Adom, citato da Times of Israel. Cinque feriti si trovano in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni, la sparatoria sarebbe stata commessa da due uomini armati.