Gaza, nuovi raid Israele. Attentato a Gerusalemme – La diretta

Almeno 21 palestinesi sono morti nei raid israeliani a Gaza dall’alba. Lo hanno riferito fonti mediche ad Al Jazeera, secondo cui almeno 14 persone sono morte negli attacchi alle case e alle tende degli sfollati a Gaza City. “Oggi un potente uragano colpirà i cieli di Gaza City e i tetti delle torri del terrore tremeranno”, ha scritto su X il ministro della Difesa israeliano Israel Katz, dando “l’ultimo avvertimento” ad Hamas. “Rilasciate gli ostaggi e deponete le armi, altrimenti Gaza sarà distrutta e voi sarete annientati”, ha detto. “L’Idf continuerà a portare avanti i suoi piani e ci stiamo preparando ad ampliare la manovra per sconfiggere Gaza”, ha aggiunto.
Intanto 6 persone sono morte e altre sono rimaste ferite in un presunto attacco terroristico a Gerusalemme Est. Lo afferma il servizio di soccorso Magen David Adom, citato da Times of Israel. Cinque feriti si trovano in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni, la sparatoria sarebbe stata commessa da due uomini armati.
“Devo dire che non incoraggiamo flottiglie come questa, perché fondamentalmente possono aggravare la situazione e mettere a rischio i loro partecipanti. Ma d’altra parte, questo non significa che siano giustificabili gli attacchi contro queste Flotilla come gli attacchi con i droni, ecc. Quindi pensiamo che il modo migliore per fornire aiuti umanitari sia attraverso i nostri partner. Questo è ciò che cerchiamo di ottenere, fornire aiuti umanitari su larga scala e manteniamo aperti i canali con Israele, e parliamo con le autorità israeliane”. Lo afferma la portavoce della Commissione europea, Eva Hrncirova, nel briefing quotidiano con la stampa.
“Visto il recente caso della Flotilla a giugno, quando i partecipanti sono stati sostanzialmente arrestati e il carico sequestrato. Quindi non è servito a nulla, quello che abbiamo cercato di fare è convincere le autorità israeliane a non imporre ostacoli e a non imporre problemi logistici o di registrazione ai nostri partner finanziari. Cerchiamo di aumentare il numero di camion che entrano a Gaza e, soprattutto, cerchiamo di porre fine alle sofferenze della popolazione di Gaza”, prosegue.
“Posso solo sottolineare che le autorità responsabili di garantire la protezione di Gaza sono gli Stati a cui appartengono i cittadini – aggiunge il portavoce Anouar El Anouni -. L’Ue esorta le parti e la comunità internazionale a compiere ogni sforzo per porre fine a questi terribili conflitti attraverso un cessate il fuoco immediato e permanente che consenta di fornire un’assistenza umanitaria massiccia, immediata e senza ostacoli”.
Le Forze di difesa israeliane hanno emesso un avviso di evacuazione per i palestinesi residenti nei pressi di un grattacielo a Gaza City, in vista di un possibile bombardamento. “L’Idf colpirà presto l’edificio a causa della presenza di infrastrutture terroristiche di Hamas al suo interno o nei dintorni”, ha afferma il portavoce in lingua araba dell’esercito, Avichay Adraee. Ai civili è stato ordinato di lasciare Gaza City e dirigersi verso la “zona umanitaria” designata da Israele nel sud della Striscia.
E’ salito a sei il bilancio delle vittime dell’attentato di questa mattina a Gerusalemme. Lo affermano le autorità sanitarie, citate dai media israeliani.
Israele è impegnato in una “grande guerra contro il terrorismo”. Lo ha dichiarato il primo ministro Benjamin Netanyahu parlando sul luogo dell’attentato di questa mattina all’incrocio di Ramot a Gerusalemme. Lo riporta Times of Israel. “Una potente guerra contro il terrorismo è in corso su tutti i fronti”, ha affermato il premier in un discorso ai media israeliani. “Stiamo inseguendo e circondando i villaggi da cui provengono i terroristi”, ha aggiunto. “I combattimenti continuano nella Striscia di Gaza”, ha continuato Netanyahu, affermando che Israele “distruggerà Hamas come promesso e libererà i nostri ostaggi, tutti i nostri ostaggi”.
Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich chiede lo smantellamento dell’Autorità Nazionale Palestinese dopo l’attentato di questa mattina a Gerusalemme. “Lo Stato di Israele non può accettare un’Autorità Nazionale Palestinese che cresce ed educa i propri figli per uccidere gli ebrei”, ha scritto su X. “L’Autorità Nazionale Palestinese deve scomparire dalla mappa e i villaggi da cui provengono i terroristi dovrebbero assomigliare a Rafah e Beit Hanoun”, ha dichiarato.
“Esprimo ferma condanna per l’attacco a Gerusalemme dove hanno perso la vita degli innocenti. Il terrorismo non può prevalere in nessun modo e lo combatteremo senza alcuna incertezza”. Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Tutta la mia vicinanza ai familiari delle vittime coinvolte. Basta violenza, basta guerra”, spiega. “La priorità rimane quella di un immediato cessate il fuoco, di una rapida soluzione politica che porti a ‘due popoli – due Stati’ per dare pace e stabilità al Medioriente”, aggiunge.
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è arrivato sul luogo dell’attentato che questa mattina è costato la vita a cinque persone. Lo riportano i media israeliani. Il premier, spiegano, attualmente sta esaminando la zona insieme al ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir e al parlamentare Zvi Sukkot.
Hamas ha elogiato l’attentato di questa mattina a Gerusalemme, definendolo un’”operazione eroica”. “E’ una risposta naturale ai crimini dell’occupazione e alla guerra di sterminio che sta conducendo contro il nostro popolo”, ha commentato il gruppo in una dichiarazione ripresa dai media israeliani. Hamas non ha rivendicato la responsabilità dell’attacco, ma ha invitato i palestinesi della Cisgiordania a “intensificare il confronto con l’occupazione e i suoi coloni”.
In seguito alla sparatoria mortale avvenuta questa mattina a Gerusalemme, le truppe delle Forze di difesa israeliane hanno circondato diversi villaggi palestinesi alla periferia di Ramallah, in Cisgiordania. Lo riferisce l’Idf. Le autorità israeliane, riferiscono i media, ritengono che i due responsabili dell’attacco siano palestinesi partiti dai villaggi di Al-Qubeiba e Qatanna. L’esercito ha affermato che le truppe sono state inviate anche per cercare, insieme alla polizia, potenziali complici nella zona.
Il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa’ar, ha annunciato sanzioni contro la vicepremier seconda e ministra del Lavoro spagnola Yolanda Diaz e contro la ministra dell’Infanzia e della Gioventù Sira Rego, il cui padre è palestinese. Sia Diaz che Rego sono esponenti della piattaforma progressista Sumar, al governo con il Psoe di Pedro Sanchez. “Non è più possibile evitare di adottare sanzioni personali contro i membri del governo spagnolo che hanno superato ogni limite. Ho quindi deciso, insieme al viceministro dell’Interno Yariv Levin e con il consenso del primo ministro, di adottare sanzioni personali” contro Diaz e Rego, ha affermato Sa’ar. “Díaz non potrà entrare in Israele e Israele non intratterrà con lei alcun tipo di rapporto” e “sanzioni simili saranno applicate anche contro Sira Rago”, “le sarà vietato l’ingresso in Israele e Israele non intratterrà alcun rapporto con lei”, ha scritto il ministro israeliano su X. Sa’ar ha accusato Diaz, “leader del partito estremista ‘Sumar’, di sfruttare la debolezza politica del primo ministro Sanchez e di trascinarlo, passo dopo passo, verso l’attuazione della sua visione anti-israeliana e antisemita”.
Il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa’ar, si è scagliato contro il governo di Pedro Sanchez dopo che il premier spagnolo ha annunciato l’adozione di nove misure per “fermare il genocidio a Gaza”. “Il governo spagnolo sta portando avanti una linea anti-israeliana ostile, con una retorica selvaggia e piena di odio. Il tentativo del corrotto governo Sanchez di distogliere l’attenzione da gravi casi di corruzione attraverso continui attacchi anti-israeliani e antisemiti è evidente”, ha affermato Sa’ar, accusando l’esecutivo spagnolo di “ossessiva attività contro Israele” e di “legami con regimi autoritari e oscuri, dal regime degli ayatollah in Iran al governo di Maduro in Venezuela”. Il ministro israeliano ha affermato che c’è una “evidente mancanza di consapevolezza storica dei crimini commessi dalla Spagna contro il popolo ebraico” e ha detto che Madrid sta “deliberatamente e grossolanamente danneggiando le relazioni” bilaterali.
Quello che Israele sta facendo a Gaza “non è difendersi e non è neanche attaccare, è sterminare un popolo indifeso e violare tutte le leggi del diritto umanitario”. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa in cui ha annunciato nove misure contro Israele per cercare di “fermare il genocidio”. “Il popolo ebraico ha sofferto innumerevoli persecuzioni e ingiustizie nella storia, incluso la più atroce di tutte che è l’Olocausto, dopo tanta sofferenza merita di avere uno Stato proprio e sentirsi sicuro al suo interno, per questo il governo spagnolo ha condannato fin dal primo giorno gli attacchi terroristici di Hamas e appoggerà sempre il diritto di Israele a esistere e a garantire la sua sicurezza, ma una cosa è proteggere il tuo Paese e la tua società e un’altra, molto diversa è bombardare ospedali e far morire di fame bambini e bambine innocenti”, ha affermato il leader socialista. “Quello che Netanyahu ha presentato a ottobre come operazione militare” in risposta ad Hamas “è diventata una nuova ondata di occupazioni illegali e un attacco ingiustificato contro i civili palestinesi”, “attacco che la relatrice speciale Onu e la maggioranza di esperti qualificano già come genocidio”, ha aggiunto Sanchez.
“La comunità internazionale non sta sapendo fermare la tragedia” a Gaza, “forse perché le grandi potenze del mondo sono rimaste incagliate tra l’indifferenza di un conflitto che non finisce e la complicità con il governo del premier Netanyahu”. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa in cui ha annunciato nove misure contro Israele per cercare di “fermare il genocidio”. “La Spagna non ha bombe atomiche o portaerei e grandi riserve di petrolio, noi da soli non possiamo fermare l’offensiva israeliana ma ciò non significa che non ci proveremo perchè ci sono cause per cui vale la pena lottare, anche se non è unicamente nelle nostre mani farcela”, ha rimarcato il premier socialista.
Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato una serie di misure contro Israele volte a fermare il “genocidio a Gaza”. Il leader, in una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa, ha spiegato che tra le misure si prevede un decreto legge per l’embargo delle armi allo Stato ebraico, nonché il divieto di scalo nei porti o di transito nello spazio aereo spagnolo per navi o aerei che trasportano armi o carburante destinati all’esercito israeliano.
Sanchez, dopo aver ricordato le misure già adottate dal suo esecutivo, come il riconoscimento dello Stato di Palestina, ha affermato che il suo governo “ha deciso di fare un ulteriore passo avanti e di avviare immediatamente nove azioni aggiuntive per fermare il genocidio a Gaza, perseguire i suoi responsabili e sostenere la popolazione palestinese”.
La prima misura è l’approvazione urgente di un decreto legge che consolidi giuridicamente l’embargo sulle armi a Israele che la Spagna, ha detto Sanchez, applica dall’ottobre 2023 e che stabilisca il divieto legale e permanente di acquistare e vendere armi, munizioni e attrezzature militari allo Stato ebraico. La seconda misura è il divieto di transito nei porti spagnoli a tutte le navi che trasportano combustibili destinati alle forze armate israeliane. La terza è il divieto di ingresso nello spazio aereo spagnolo a tutti gli aerei di Stato che trasportano materiale di difesa destinato a Israele. La quarta è il divieto di accesso al territorio spagnolo a tutte le persone che partecipano direttamente al genocidio, alla violazione dei diritti umani e ai crimini di guerra nella Striscia. La quinta misura è il divieto di importazione di prodotti provenienti dagli insediamenti illegali a Gaza e in Cisgiordania, “con l’obiettivo di combattere le occupazioni, frenare lo sfollamento forzato della popolazione civile palestinese e mantenere viva la soluzione dei due Stati”, ha spiegato il premier spagnolo. Madrid ha poi deciso di limitare i servizi consolari forniti ai cittadini spagnoli residenti negli insediamenti illegali israeliani all’assistenza minima obbligatoria per legge. La Spagna rafforzerà poi il sostegno all’Autorità Palestinese attraverso un aumento del suo personale nella Missione di assistenza alle frontiere che l’Unione Europea ha a Rafah e l’istituzione di nuovi progetti di collaborazione con l’Autorità Palestinese nei settori dell’agricoltura, della sicurezza alimentare e dell’assistenza medica. L’ottava misura è l’ampliamento del contributo all’Unrwa con 10 milioni di euro aggiuntivi destinati all’aiuto alla popolazione di Gaza. L’ultima misura è un aumento della dotazione per gli aiuti umanitari e la cooperazione a Gaza fino a raggiungere i 150 milioni di euro nel 2026.
“Sappiamo che” queste misure “non saranno sufficienti a fermare l’invasione e i crimini di guerra. Ma speriamo che servano ad aumentare la pressione sul governo israeliano, ad alleviare parte delle sofferenze che sta subendo la popolazione palestinese e a far sì che i cittadini spagnoli sappiano e sentano che, di fronte a questo infame episodio, il loro Paese è stato dalla parte giusta della storia”, ha concluso Sanchez.
I due responsabili della sparatoria mortale di questa mattina a Gerusalemme sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco da un soldato e da un giovane haredi armato. Lo riferisce Channel 12. La polizia ha dichiarato che “un agente di sicurezza e un civile presenti sulla scena hanno sparato contro i terroristi, che sono stati neutralizzati”. Oltre alla polizia, sul posto operano anche artificieri che stanno controllando la zona alla ricerca di eventuali esplosivi.
E’ salito a cinque il bilancio delle vittime dell’attentato di questa mattina a Gerusalemme. Lo affermano le autorità sanitarie, citate da Times of Israel. Secondo il servizio di soccorso Magen David Adom, almeno altre sette persone sono in gravi condizioni, due in condizioni moderate e tre lievi.
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta attualmente tenendo una “valutazione della situazione” con i responsabili della sicurezza in seguito all’attacco di questa mattina all’incrocio di Ramot a Gerusalemme. Lo ha affermato l’ufficio del premier.
Una folla enorme si è radunata nel porto Sidi Bou Said, in Tunisia, per dare il benvenuto alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, dirette a Gaza. Le immagini del porto, riporta la Bbc, mostrano gruppi di persone che circondano Greta Thunberg, in viaggio con 350 attivisti filo-palestinesi su imbarcazioni cariche di aiuti che sperano di consegnare ai palestinesi di Gaza. Presente al porto anche la deputata franco-palestinese del Parlamento europeo Rima Hassan. La Global Sumud Flotilla rimarrà ora in Tunisia per alcuni giorni, prima di riprendere il viaggio verso Gaza.
Secondo Channel 12 i due presunti attentatori, saliti a bordo del mezzo parcheggiato a Ramot Junction, snodo stradale all’ingresso nord-ovest di Gerusalemme, sono stati uccisi da un soldato presente sul posto. Le immagini diffuse dai media israeliani mostrano persone in fuga, in preda al panico. Le autorità stimano che i responsabili dell’attacco siano arrivati in auto da un villaggio nella zona di Ramallah. Tutti i valichi di frontiera nell’area di Gerusalemme sono stati chiusi. La polizia, riporta ancora l’emittente, “sta esaminando un oggetto sospetto trovato sul posto”.
I due terroristi che hanno compiuto l’attacco con sparatoria nel quartiere Ramot di Gerusalemme Est sono stati uccisi. Lo riporta l’emittente Channel 12, secondo cui i due uomini sarebbero saliti su un autobus e avrebbero aperto il fuoco sui passeggeri.