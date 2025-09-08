Attentato a Gerusalemme, la folla in fuga dagli spari: il video della dashcam di un'auto

Grazie alla dashcam a bordo di un’auto, si vedono le prime immagini dell’attentato terroristico avvenuto lunedì mattina, 8 settembre, a Gerusalemme. Nel video, diventato virale sui social, numerose persone in fuga dagli spari e un tassista che aiuta un’anziana cliente a scendere dal proprio veicolo prima di fuggire.

Il bilancio dell’attacco è di sei morti, mentre le autorità israeliane hanno fatto sapere di aver ucciso i due sospetti attentatori. Entrambi erano palestinesi della Cisgiordania, riferisce Times of Israel, citando fonti della sicurezza. I due sarebbero partiti da villaggi dell’area di Ramallah. Le loro identità sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità di sicurezza israeliane.